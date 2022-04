Ötən sutka ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələri Rusiya ordusunun 13 hava hədəfini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanlığının feysbuk səhifəsində məlumat verilib.

Məhv edilən hədəflər:

• 3 təyyarə;

• 1 helikopter;

• 5 PUA

• 4 qanadlı raket.

