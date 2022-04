Bu gün Dnepr hava limanına raket hücumu olub, xəsarət alanlar var. Eyni zamanda, hava limanı ətrafındakı infrastruktur da dağıdılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk vilayət Administrasiyasının rəhbəri Nikolay Lukaşuk məlumat yayıb.

“Dnepr hava limanına raket hücumu zamanı Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin beş əməkdaşı xəsarət alıb”, - deyə Lukaşuk əlavə edib.

Bundan əlavə, Novopavlovkda 1 mülki şəxs kasetli sursat götürərkən həlak olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.