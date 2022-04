Aprelin 9-da Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunun dəniz sahəsində STB-1 barjasında Dayaq Blokunun yerdəyişməsi zamanı yedək gəmilərdən buraz qopmuş və nəticədə barja yanalma körpüsünə toxunmuşdur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, əməliyyat dərhal dayandırılaraq dayaq bloku limana bərkidilmiş və digər zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Baş vermiş hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur.

Dayaq blokunun yerdəyişmə işləri bərpa olunaraq aprelin 10-da gün ərzində adi qaydada icra olunur.

