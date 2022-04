Mahir Emreli "Dinamo"da ilk qolunu vurub - VİDEO

Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunda ilk qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçunun komandası səfərdə "Riyeka"ya qarşı keçirdikləri XXX tur matçında 2:1 hesablı qələbəsi ilə meydandan ayrılıb.

57-ci dəqiqədə meydana daxil olan millimizin futbolçusu 79-cu dəqiqədə rəqib qapısından qol keçirib. O, qolla yanaşı, 87-ci dəqiqədə sarı vərəqə alıb.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli bu ilin fevral ayında "Dinamo"ya keçib və klub futbolçu ilə 4,5 illik müqavilə imzalayıb.

