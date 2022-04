“Slovakiya tərəfindən Ukrayna ordusuna verilən S-300 hava hücumundan müdafiə sistemini heyəti ilə birlikdə vurduq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, dənizdən atılan Kalibr raketləri ilə Dnepr bölgəsinin cənubunda Avropa ölkəsi tərəfindən göndərilərək anbarda gizlədilmiş S-300 hava hücumundan müdafiə sistemi taburu yox edildi.

Məlumata görə, hücum zamanı 4 müdafiə sistemi sıradan çıxarılıb və 25-ə qədər ukraynalı hərbçi həlak olub.

