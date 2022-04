Saleh Məmmədov Horadizdə vətəndaşları qəbul edəcək

Aprelin 15-də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov Horadiz şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəbul saat 11:00-da qurumun tabeliyində olan “38 N-li Yol İstismarı” MMC-nin inzibati binasında keçiriləcək.

Qəbulda Füzuli, Beyləqan və Xocavənd rayonlarının sakinləri iştirak edə bilərlər.

Qəbula yazılmaq istəyənlər “38 N-li Yol İstismarı” və Beyləqan rayonu “37 N-li Yol istismarı” MMC-də öncədən qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Vətəndaşlar qəbula şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə gəlməli və qaldırdıqları məsələlər Agentliyin səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.