ABŞ-dan Pakistanın yeni Baş nazirinə ilk "tapşırıq" - Bunu etməlisən

“Pakistan öz torpaqlarından terror hücumları üçün istifadə edilməsinə icazə verməməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinkenlə hindistanlı nümayəndələr arasında keçirilən görüşün yekunlarına dair açıqalmada belə deyilir. Açıqlamada bildirilir ki, ABŞ və Hindistan terrorçulara qarşı hər sahədə mübarizə aparacağına dair üzərinə öhdəlik götürüb. Açıqlamaya görə, Pakistan terrorçulara qarşı təcili və davamlı işlər həyata keçirməlidir.

Qeyd edək ki, ötən gün Şahbaz şərif Pakistanın yeni Baş naziri seçilib. Etimad səsverməsindən sonra istefa verən İmran Xan, ABŞ-ın müxalifət vasitəsilə onu devirdiyini açıqlayıb

