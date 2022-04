Rusiya ordusuna verdiyi ciddi dəstəyi ilə gündəmə gələn Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov inanılmaz səhvə yol verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayım zamanı Kadırov masanın üzərindən xəritəni götürməyi unudub. Nəticədə xəritədə rus qüvvələrin olduğu mövqelər açıq şəkildə görünüb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Kadırov bilmədən rus qüvvələrin istiqamətlərini açıqlamışdı. O, Kiyevdən çəkilən qüvvələrin Luqansk və Donetskə yönələcəyini ardınca yenidən Kiyev hücum edəcəyini açıqlamışdı.

