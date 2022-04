Slovakiya Türkiyədən Bayraktar TB2 PUA-ları almaq üçün danışıqlar apardığını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, rəsmilər Baykar şirkəti ilə görüşlər keçirib. Nazirlik əlavə detallar barədə məlumat verməyib.

