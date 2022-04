Bakı Dövlət Universitetinin IV kurs tələbəsi dünyanın 8 ölkəsinin 22 universitetindən qəbul alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakultəsinin bakalavrı Aysu İsmayılova dünya reytinqində 7 və 8-ci yerlərdə olan "Imperial College London" və "University College London" daxil olmaqla 8 ölkənin (İngiltərə, İsveç, Danimarka, Finlandiya tam təqaüd ilə, Almaniya, Çexiya, Niderland, İrlandiya) ümumilikdə, 22 universitetindən qəbul alıb.

