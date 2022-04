“Brüsseldəki son müzakirələrimizi davam etmək üçün Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla danışdım”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel tviterdə yazıb.

“Cənubi Qafqazın dinc, sabit və təhlükəsiz olmasını təşviq etmək üçün göstərilən bütün səylərə dəstəyimiz tamdır”, - siyasətçi bildirib.

