Azərbaycan yığmasının hücumçusu Mahir Emreli Xorvatiyanın “Dinamo” (Zaqreb) klubunun azarkeşləri ilə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş aprelin 26-da – “Dinamo”nun yaranmasının 111-ci ildönümündə təşkil olunacaq.

“Dinamo” 111-ci öldönümü məqsədilə Zaqrebin mərkəzində şənlik təşkil edəcək. Fanatlar orada həm oyunçularla ünsiyyətdə olacaq, həm də əyləncəli proqramları izləyəcək.

