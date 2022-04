Avstriya Rusiya neftini almaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Kurier” qəzeti Mərkəzi Avropada ən böyük Avstriya neft şirkəti “OMV”nin nümayəndəsinə istinadən yazıb. Qeyd edilib ki, bu qərara səbəb Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyata başlamasıdır.



Ölkənin Statistika İdarəsi və Neft Sənayesi Assosiasiyasının məlumatına görə, 2021-ci ildə Avstriya neftinin yalnız 7,8%-i və ya 596 min ton idxalı Rusiya Federasiyasından olub.



