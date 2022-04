ABŞ-ın 81 yaşlı tanınmış aktyoru Al Paçino özündən 51 yaş kiçik xanımla görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar birlikdə şam yeməyi yeyiblər. Məlumata görə, Al Paçinonun birlikdə şam etdiyi qadın 78 yaşlı məşhur musiqiçi Mikk Caqqerin keçmiş sevgilisi Noor Alfallahdır. Noor hələ 23 yaşında olarkən Caqqerlə sevgili olmuşdu.

Hazırda 30 yaşı olan qadın iki il əvvəl isə Hollivudun məşhur aktyoru 91 yaşlı İstvud Klitnlə görüntülənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.