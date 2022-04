Son 12 gün: "Ölümdən qorxmuram" deyən Nuraydan hər kəsi duyğulandıran RƏQS - FOTO / VİDEO

Leykozdan əziyyət çəkən qız verilişdəki rəqsi ilə hər kəsi duyğulandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmirli Nuray Zəka qızının əməliyyatı üçün 70 min dollar pul lazımdır.

ARB TV-də yayımlanan "Səni axtarıram" verilişinə yardım toplamaq üçün gələn Nuray və onun yaxınları müalicəsinə dəstək olmağı xahiş ediblər.

Nuray efirdə duyğularını dilə gətirərək izləyənləri kövrəldib:

"Mən ölməkdən qorxmuram, valideynlərim üçün yaşamaq istəyirəm, çünki mən onların tək övladıyam".

Qeyd edək ki, Nurayın əməliyyatına 12 gün qalıb. Onun sağalması üçün ilik nəqlinə ehtiyacı var və bunun üçün 70 min dollar pul tələb olunur.

Nurayın rəqsini və yardım etmək istəyənlər üçün bank hesab nömrəsini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.