ABŞ və Britaniya Rusiya təhlükəsinə qarşı İsveçə təminat verib

“ABŞ və Böyük Britaniya İsveçə NATO-ya üzv olmaq üçün rəsmən müraciət edəndən sonra hərbi alyansa qəbul edilənə qədər təhlükəsizlik təminatı verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçin hakim dairələri NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət edəndən sonra suverenliyi üçün təhlükə ola biləcəyindən narahatdır. Xarici KİV-lər yazır ki, ABŞ və Böyük Britaniya NATO-ya üzv olana qədər İsveçə qəti vədlər verib.

Qeyd edək ki, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv olmaq üçün qərar verdiyi irəli sürülür. Rusiya isə buna cəhd ediləcəyi təqdirdə nəticələrinin olacağı barədə xəbərdarlıq etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.