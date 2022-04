Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Arda Turan məşqçiliyə başlayır.

Metbuat.az "Ajansspor"a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq 35 yaşlı yarımmüdafiəçi karyerasını bitirməyi planlaşdırır.

Təcrübəli oyunçu artıq mütəxəssislərdən ibarət komandasını qurmağa start verib.

