"Üç il ərzində ərzaq və enerji qiymətləri yüksək olacaq" - Dünya Bankından xəbərdarlıq

Ukraynadakı müharibə növbəti üç il üçün bahalı ərzaq və enerji ilə nəticələnəcək və qlobal iqtisadiyyatın 1970-ci illərdəki zəif artım və yüksək inflyasiyanın təkrarlanmasına doğru getdiyinə dair qorxuları gücləndirib.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankı xəbərdarlıq edib. Dünya Bankının əmtəə bazarlarına dair son proqnozlarına əsasən, son iki il ərzində dünyada 1973-cü il neft böhranından sonra enerji qiymətlərində ən böyük artım və 2008-ci ildən bəri ərzaq və gübrə qiymətlərində ən böyük sıçrayış müşahidə olunub. Enerji və ərzaq xərclərinin qiymətləri hazırkı səviyyələrindən azalsa da, 2024-cü ilin sonunda onların hələ də son beş il üçün orta səviyyədən yuxarı olacağı proqnozlaşdırılırdı.

