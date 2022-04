Bu gün “Azersun Arena”da VAR (Video Assistant Referee) sistemi sınaqdan keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sınaq testi “Qarabağ” və “Neftçi”nin U-17 komandalarının yoldaşlıq oyununda reallaşıb.

