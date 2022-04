Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunda çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çiyni çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zaqreb təmsilçisinin baş məşqçisi Ante Çaçiç bildirib. O qeyd edib ki, Emreli həkimlər meydana daxil olanadək çiynini yerinə salıb.

Hətta Emreli həmin epizoddan sonra ayağa qalxaraq oynamağa davam edib.

Hazırda forvardın müalicəsi başlayıb.

Qeyd edək ki, "Dinamo" "Qoritsa"ya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

