Lukaşenkodan ŞOK BƏYANAT: Bu dövlətlər bizim ittifaqa qoşulacaq

“Keçmiş sovet respublikaları İttifaq Dövlətinə qoşulacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko belə açıqlama verib. O bildirib ki, Belarus və Rusiya yeni prinsiplər əsasında vahid İttifaq Dövləti qurmağa çalışır. Lukaşenkonun sözlərinə bu həmlə ittifaqda yer alan dövlətlərin daha da inkişaf etməsinə səbəb olacaq. “Əminəm ki, keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikaları da bura qoşulacaqlar” - deyə Lukaşenko bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Aleksandr Lukaşenko Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Ermənistan və Ukraynanın yaxın 15 il ərzində İttifaq Dövlətinə qoşulacağını irəli sürmüşdü.

