Türkiyədə yeni növ koronavirusdan (COVID-19) son sutka ərzində 10 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son 24 saatda simptomları müəyyən edilməyən xəstələrlə birlikdə daha 1 193 nəfər COVID-19 infeksiyasına yoluxub, 1 354 nəfər isə sağalıb.

