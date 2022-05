Rusiya ordusu Ukraynada PUA-larla təşkil edilən hücumlardan yayına bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərə görə, rus hərbçilər nəqliyyat vasitəsi ilə ukraynalı hərbçilərdən qaçmağa çalışarkən, PUA hücumuna məruz qalıblar. Ukraynalı hərbçinin dəqiq zərbəsi nəticəsində PUA-dan atılan raket avtomobilin üzərindəki şüşədən içəri girərək partlayıb.

