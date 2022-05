Tədris ilinin sonu üçün məktəblərdə ənənəvi şəkildə "Son zəng" tədbirinin keçirilməsi gözlənilir.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasına bildirib.

Onun sözlərinə görə, pandemiya hələ də davam edir: “Mövcud qaydalar əsasında bu il məktəblərdə "Son zəng"in keçirilməsi gözlənilir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.