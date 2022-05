Prezident qəzəbləndi: Lavrovun sözlərindən iyrəndim, üzr istəməlidir

“Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov “Hitlerin yəhudilərlə qohumluğu olub” sözlərinə görə üzr istəməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail prezidenti İsaak Hersoq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Lavrovun açıqlamalarından həm qəzəblənib həm də iyrənib.

Qeyd edək ki, Sergey Lavrov İtaliya mediasına açıqlamasında Ukraynada faşistlərinin olduğunu irəli sürüb:

“Bəzi ukraynalı hərbçilərin üzərində faşist simvolları var. Zelenskinin yəhudi olduğunu deyirlər. Məncə Hitlerin yəhudilərlə qohumluğu var idi. Yəhudilərə qarşı ən böyük qüvvə elə yəhudilərdir”.

