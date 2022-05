Şairə Nazilə Səfərlinin oğlu Nurlanın "gəlingətirdi" mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri Nazilə Səfərli sosial media hesabında paylaşıb. Gəlininin Ağdaşda yaşadığını qeyd edən şairə "Gəlinimizi gətirdik. Xoş sözlərinizlə var olun" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Nurlan Nuranə adlı xanımla ailə qurub. Nikah mərasimi ötən həftə baş tutub. Cütlüyün toyu isə mayın 9-da olacaq.

