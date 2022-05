Türkiyəli müğənni Gülben Ergen səhnədə yıxılıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı “Düzcespor”un çempionluq şənliyində səhnəyə çıxıb. Qəflətən ayağı büdrəyən Ergen yerə yıxılıb və huşunu itirib. Ətrafdakıların köməyi ilə müğənni özünə gəlib və qısa müddət sonra səhnəyə çıxıb.

Ancaq Gülben Ergenin halı yenidən pisləşib və o, xəstəxanaya yerləşdirilib. Müğənninin konserti ləğv edilib.

