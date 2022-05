Ötən gün şimal bölgəsində hava şəraiti kəskin pisləşib.

Metbuataz apa-ya istinadən xəbər verir ki, gündüz saatlarında bölgədə güclü külək olub.

Axşam saatlarında yağış və dağlıq ərazilərdə qarla əvəzlənib. Quba, Qusarın dağlıq yaşayış məntəqələrinə qar yağıb, temperatur aşağı düşüb. Müşahidə məntəqəsinin olduğu Qubanın Qrız kəndində 2 sm hündürlüyündə qar qeydə alınıb.

