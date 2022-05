Sosial şəbəkədə Bakıda yanğın olduğunu əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qafqazinfo məlumat yayıb, bu, yanğın deyil.

Səngəçal terminalında və platformalarda elektrik təchizatında yaranan nasazlıqla bağlı qalıq qazlar fakelə ötürülərək yandırılır.

Bakının müxtəlif ərazilərində görünən nəhəng işıq da məhz bundan qaynaqlanır.

