DTX əməkdaşları ulu öndərin məzarını ziyarət ediblər

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının fəxri rəhbəri, mənalı və şərəfli ömrünün 25 ilini həsr etdiyi bu orqanlarda milliləşmə prosesinin banisi, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin şəxsi heyəti Fəxri xiyabana gələrək ulu öndərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DTX-nin saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.