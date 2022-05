Xarkov vilayətində bir sıra yaşayış məntəqələri rusiya hərbçilərindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb.

“Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin Xarkov vilayətindəki bölmələrinin şəxsi heyətinin yaxşı əlaqələndirilmiş hərəkətləri nəticəsində Çerkassı Tişki, Rusiyanın Tişki, Rubijne və Bayrak qəsəbələri azad edilib”, - məlumatda deyilir.

