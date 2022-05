Ukraynanın ilk prezidenti Leonid Kravçuk vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sabiq dövlət başçısının ailəsi məlumat yayıb.

88 yaşlı Kravçuk uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Keçmiş prezidentin 2021-ci ilin iyununda səhhətində problemlər yaranıb və Kiyevdəki xəstəxanalardan birində ürəyindən əməliyyat olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.