NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın mətbuat katibi Oana Lunçesku məlumat verib.

O bildirib ki, Baş katibin COVID testinin nəticəsi müsbət çıxıb.

Məlumata görə, Stoltenberqin hazırda yüngül simptomları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.