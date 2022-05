Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev stolüstü tennis oynayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, liderlərin Prezident Kompleksində təkbətək və nümayəndə heyətləri arasında keçirilən geniştərkibli görüşdən sonra müxtəlif sazişlərin imzalanma mərasimi başlayıb.

İmzalar atıldıqdan sonra iki prezident birgə mətbuat konfransı keçiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.