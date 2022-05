İrem Derici İlhamə Quliyevadan paylaşım etdi - VİDEO

Məşhur türk müğəni İrem Derici sosial media paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial media hesabında mərhum sənətkar İlhamə Quliyevanın videosunu paylaşıb.

Sosial mediada bu video ilə onun keçmiş sevgilisinə eyham vurduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, İrem Derici sevgilisi Cem Belevinin azərbaycanlı model Nərgiz Nəsrullayeva ilə eşq yaşayaraq ona xəyanət etdiyini öyrənib. İrem bundan sonra Cemdən ayrılıb. Aldadılma xəbərləri yayıldıqdan sonra xanım ifaçı instaqramda “Hökmranlıq bitdi, “çeyrek” popçu. Səfil həyatının davamında sənə xoşbəxtliklər arzulayıram. Xeyirli konsert dilənmələr” sözlərini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.