"Nazirlər Kabineti deyir ki, görək, uşaq sağ qalacaq, ya yox" - Deputat ailələrə müavinət verilməməsindən DANIŞDI





Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Fazil Mustafa bildirib ki, Milli Məclisin yaz sessiyasının plenar iclasında deyib. O qeyd edib ki, ölkədə bütün sahələrdə problemlər yarıda qalır:

"Azərbaycan yarımçıq qalmış problemlər ölkəsinə çevrilib. Bizim Qarabağdan başlamış turizm, kənd təsərrüfatına qədər bütün sahələrdə problemlər haradasa yarıda saxlanılır. Biz burada qanun qəbul etdik ki, 6-cı uşağı olan vətəndaşa müavinət verilməlidir. Nazirlər kabinetinin isə qərarı var ki, bu, ancaq uşağın 1 yaşı tamam olandan sonra ola bilər. Biz yazmamışıq ki, 1 yaşdan sonra ola bilər. Əsaslandırılar ki, görək, uşaq sağ qalacaq, ya yox. Biz bu müavinəti veririk ki, uşaq sağ qalsın, böyüsün".



