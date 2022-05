AQTA sədri Baytarlıq Xidmətlərinin Fəaliyyəti üzrə Ekspert Qrupu ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli ölkəmizdə səfərdə olan Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (OIE) Baytarlıq Xidmətlərinin Fəaliyyəti (PVS) üzrə Ekspert Qrupu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Q.Təhməzli Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, qarşıya qoyulan hədəflər, müvafiq sahədə həyata keçirilən dövlət tənzimləməsi və nəzarəti haqda ətraflı məlumat verib.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində Agentliyin normayaratma fəaliyyətindən söz açan Q.Təhməzli qida zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə edəcək yeniliklər, onların tətbiqindən gözlənilən nəticələr barədə qonaqları məlumatlandırıb. Sədr AQTA-nın müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı və sıx əlaqədə fəaliyyət göstərdiyini, bu baxımdan, OIE ilə qurulan əməkdaşlığa xüsusi önəm verildiyini də diqqətə çatdırıb.

Ekspert Qrupunun rəhbəri Sabine Hutter, OİE-nin Avropa üzrə regional ofisinin rəhbəri, quduzluq xəstəliyi üzrə ekspert Budimir Plavsic səmimi qəbul və geniş məlumat üçün minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Azərbaycanda heyvan sağlamlığı və baytarlıq xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən baytarlıq sistemində beynəlxalq standartlarının təmin olunması ilə bağlı görülən işləri yüksək dəyərləndirən qonaqlar əməkdaşlıqda birgə fəaliyyətin qarşıdakı illərdə də öz töhfəsini verəcəyinə əminliklərini bildiriblər.

