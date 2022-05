Azərbaycan Qolf Federasiyası Avropa Qolf Assosiyasiyasına tamhüquqlu üzvlük əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi "Facebook" hesabı məlumat yayıb.

