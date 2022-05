"Biz 12 səsi münsif heyəti olaraq, Ukraynaya vermişdik. Lakin texniki səbəbdən canlıya qoşula bilmədik və bizim 12 səs Ukraynaya verilmədi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın münsiflər heyətinin səsini açıqlayan jurnalist Nərmin Salmanova İctimai TV-nin canlı yayımında deyib.

