"Avroviziya 2022"nin qalibi Ukrayna olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 631 səslə birinci olublar. Ukraynanı "Kaluş" qrupu "Stefania" mahnısı ilə təmsil edib.

