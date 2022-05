Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Tallin Gerbi ilə mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin mətbuat xidməti xəbər yayıb.

Bildirilir ki, mükafat Zelenskiyə xüsusi hörmət əlaməti olaraq təqdim edilib:

Qey edək ki, Ukrayna prezidentinin təltif edilməsi haqqında qərar mayın 5-də Tallinn Şəhər Şurası tərəfindən qəbul edilib.

