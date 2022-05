Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini artıra bilər

Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) növbəti iclasında iyul ayında monetar stimullaşdırma proqramını dayandırmaq və "qısa müddətdən sonra" faiz dərəcələrini artırmaq barədə qərar qəbul edəcəyi ehtimal edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə həftəsonu AMB-nin İdarə Heyətinin üzvü Pablo Hernandez de Cos bildirib.

İspaniya Mərkəzi Bankının sədri inflyasiyanın tətbiqindən bəri ən yüksək səviyyəyə çatan inflyasiyanı yumşaltmaq üçün avronun əsas faiz dərəcəsini on ildən artıq müddətdə ilk dəfə artırmağa çalışan bir neçə ECB rəsmisi qrupuna qoşulub.

ECB hələ digər mərkəzi banklara qoşulmayıb və pul siyasətini sərtləşdirib. O, Aktivlərin Alınması Proqramı (APP) vasitəsilə maliyyə sisteminə pul vurmağa davam edir.

"Amma indi biz APP-dən çıxmalıyıq. Çox güman ki, bu barədə iyun ayında keçiriləcək növbəti iclasda qərar verəcəyik. APP iyulda başa çatacaq. Sonradan biz faiz dərəcələrinin artırılmasını müzakirə etməyə başlayacağıq ki, bu da tezliklə yaxınlaşacaq", - Hernández de Cos Almaniya Mərkəzi Bankı "Bundesbank" tərəfindən təşkil edilən tədbirdə deyib.

