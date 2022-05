Emrelinin komandası Xorvatiya çempionu oldu

Millimizin futbolçusu Mahir Emrelinin formasını geyindiyi Zaqreb “Dinamo”su bu mövsüm Xorvatiya Liqasında çempionluğu təmin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda səfərdə “Sibenik”ə 2:0 hesabı ilə qalib gələrək çempionluğua nail olub. Bu qələbə ilə xalını 76-ya çatdıran Zaqreb təmsilçisi yarışın bitməsinə 1 tur qalmış ən yaxın izləyicisi “Hayduk” üçün (72 xal) əlçatmaz olub və çempionluğu rəsmiləşdirib.

Mahir sözügedən görüşdə sonadək ehtiyatda qalıb.

Beləliklə, “Dinamo” tarixində 23-cü dəfə ölkə çempionu olub. M.Emreli də legioner kimi ilk çempionluğu yaşayıb.

