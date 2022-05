Bu gün Azərbaycanın ombudsmanı Səbinə Əliyeva və türkiyəli həmkarı Şərəf Malkoç arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Türkiyədə keçirilən görüşdə tərəflər Qarabağda Ermənistanın insan hüquqlarının pozulmasına dair hazırladığı hesabatı təqdim ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.