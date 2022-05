"Qarabağ"ın yay təlim-məşq toplanışının yeri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə komandanın kapitanı Maksium Medvedev açıqlama verib.

33 yaşlı müdafiəçi Ağdam klubunun Avstriyada hazırlıq keçəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" 2022/2023 mövsümündə Azərbaycanı UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edəcək.

