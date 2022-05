Reznikov Kremlin PLANLARINI AÇIQLADI: "Minski işğal etmək üçün..."

"Rusiya uzunmüddətli müharibəyə hazırlaşır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə naziri Aleksey Reznikov yazır.

Qeyd olunur ki, müraciət NATO-nun Madriddə keçiriləcək sammiti ilə bağlı yazılıb.

"Rusiya bir çox cəhətdən uzunmüddətli hərbi əməliyyata hazırlaşır. Müharibə uzanan fazaya keçir. Rus işğalçılarının Xerson və Zaporojye vilayətində necə fəal şəkildə mühəndis-istehkam işləri apardığını görürük ki, lazım gələrsə müdafiəyə keçsinlər”, - nazir yazıb.

O, həmçinin bildirib ki, Belarus qoşunları Ukrayna ilə sərhəddə aktiv manevrlər həyata keçirir və bu, Moskvanın Minski işğal etmək üçün təzyiq göstərəcəyi təqdirdə Ukrayna ordusunu qüvvələri ehtiyatda saxlamağa məcbur edir:

"Bunu nəzərə alaraq, biz düşmənə qalib gəlmək və tezliklə ərazilərimizi azad etmək istəyirik. Rusiyanın münaqişəni uzatmasına imkan verməyin. Ona görə də biz beynəlxalq yardım almaqda, mümkün qədər tez və lazımi miqdarda silah almaqda çox maraqlıyıq".

Reznikov Alyansın Ukraynanın gələcəyini necə gördüyü sualına cavab verməsini istəyir.



"NATO-nun növbəti 10 il üçün Strateji Konsepsiyası qəbul ediləcək. Avropa Ukraynanın şərq sərhədlərini qorumaq mənafeyində hansı yeri tutacaq? Biz hamımız burada minimum olaraq Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasını bərpa etmək barədə düşünürük?Ukrayna artıq sübut edib ki, etibarlı təhlükəsizlik tərəfdaşı ola bilər. Güclənmə Avropanın Şərqdə güclənməsidir”, - müraciətdə qeyd olunub.

