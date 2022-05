İranda ard-arda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda ABŞ Geoloji Tədqiqatlar Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, birinci təkan 17:05 radələrində İran mərkəzindən 17 km uzaqlıqda 4,4 bal, ikinci təkan isə 18:05 radələrində mərkəzdən 6 km uzaqlıqda 4,9 bal gücündə baş verib.

Dağıntı və tələfat barədə hələlik məlumat yoxdur.

