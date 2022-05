Bu məşhurlar Nazilə Səfərlinin oğlunun toyunda 1000 AZN yazdırdı - SİYAHI / VIDEO

Şairə Nazilə Səfərlinin oğlu Nurlana etdiyi toyun əks-sədası bitmək bilmir. Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, "7 canlı" verilişində aparıcı Vüsalə Əlizadə onun övladının toyuna pul yazdıran məşhurların adlarını və yazdırdıqları məbləğləri açıqlayıb. Aparıcı şou-nümayəndələrinin böyük əksəriyyətinin Səfərlinin oğlunun toyuna 1000 AZN pul yazdırdığını bildirib. Onlar arasında Xalq artistləri Tünzalə Ağayeva, Məleykə Əsədova, Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli, müğənni Nadir Qafarzadə və digərləri yer alıblar. Qeyd edək ki, Nazilənin oğlu Nurlan ingilis dili müəllimidir. O bir neçə gün əvvəl Nuranə adlı xanımla evlənib.

