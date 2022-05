Zaur Baxşəliyev aparıcısı olduğu verilişdə Şuşada ona xəbərdarlıq edildiyini qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü məlumat verib. Aparıcı Şuşada nənəsinin evini tapdığını bildirib:

“Nənəmgilə qalxanda arxadan bir nəfər yaxınlaşdı ki, mina təhlükəsi ehtimalı var ehtiyatlı olun. Dedim ki, narahat olma nənəmin evidir (gülür)”.

Daha sonra Zaur Şuşada şəxsi telefonla çəkdiyi videonun bir qismini izləyicilərlə bölüşüb.

Daha ətraflı süjetdə:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.