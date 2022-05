ABŞ Ukraynaya 100 milyon dollarlıq hərbi yardım edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden sərəncam imzalayıb. Hərbi yardıma artilleriya sursatları və əks batareya radarları daxildir.

Bundan əlavə, Ukraynaya 40 milyard dollar dəyərində yeni hərbi, iqtisadi və humanitar yardım paketinin təsdiq edilməsi gözlənilir.

